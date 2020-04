Fermato dai carabinieri, aveva in tasca 2 skipass rubati. Denunciato dai CC

Non si capisce che volesse farne, visto che gli impianti sono chiusi da tempo a causa del decreto Covid. È possibile che facessero parte di un più ampio bottino di furto

Ieri sera, in via Sardorella a Bolzaneto, uno straniero, che gironzolava in prossimità del mercato ortofrutta, notato dalla pattuglia della stazione Carabinieri di Bolzaneto, è stato fermato.

L’uomo, identificato in A.H., marocchino di 44 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di due skipass, intestati ad altra persona. Per questo è stato denunciato per “ricettazione, inottemperanza all’ordine del questore e decreto del prefetto per allontanamento dal territorio”. È stato anche sanzionato amministrativamente per la violazione delle prescritte misure di contenimento dell’epidemia.

