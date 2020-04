Meteo Limet, nuvolosità sparsa e sgocciolii

Meteo: Inizio di settimana che vede l’instaurarsi di una circolazione ciclonica, con conseguente graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 27 aprile 2020

Avvisi: nessuno.

Cielo e Fenomeni: nuvolosità sparsa al mattino. Nubi che risulteranno tuttavia più compatte tra Genovesato e Savonese nelle prime ore del mattino, dove non si esclude qualche debole e localizzato sgocciolio. Più aperture sulle coste ai lati regionali. In giornata schiarite presenti un pò su tutti i settori, mentre in serata e nottetempo nuovo infittimento della copertura nuvolosa.

Venti: deboli o moderati da sud-est, localmente tesi.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: senza variazioni significative

Costa: min +13/+16°C, max: +17/+20°C.

Interno: min +3/+11 °C, max: +14/+17°C

