L’A26 doveva riaprire alle 6, ma riaprirà alle 8: mezzi in coda – VIDEO

Posticipata di due ore l’apertura prevista. Coda per lavori anche in A10

A26, tratto chiuso tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone fino alle 08:00 del 15/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Masone. Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Genova Prà su A10 Genova-Ventimiglia.

Tratto chiuso tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia fino alle 08:00 del 15/04/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Prà su A10 Genova-Ventimiglia. Uscita consigliata provenendo da Gravellona Toce: Masone.

Coda anche in A10 tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per tratto chiuso per lavori

