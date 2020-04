A casa anche il 1º Maggio? Borrelli: “Credo proprio di sì”

Per il capo della Protezione civile, anche nella fase 2, che non comincerà – stando alle proiezione dei dati attuali – prima di metà maggio (ma tutto dipenderà dalla curva dei contagi), dovremo imparare a tenere le distanze

25 Aprile e 1º maggio chiusi in casa? <Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane> ha risposto il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli intervistato nel corso della trasmissione “Radio Anch’io”, su Rai Radio 1 che ha chiesto <comportamenti rigorosissimi> e ha aggiunti che a lungo dovremo dimenticare <contatti umani e interpersonali> perché a lungo <dovremo mantenere le distanze>.

Sempre rispondendo alle domande, Borrelli ha detto che <è evidente> che a fine emergenza si debba rivedere il titolo V della Costituzione che attualmente attribuisce le competenze sulla Sanità alle Regioni. Il capo della protezione civile, sottolineando di essere un<tecnico> che si limita a <rispondere alle vigenti disposizioni>, ma aggiunge che sulla sanità <ci vuole una regia unitaria forte condivisa e coesa>.

Sempre Borrelli, ma nel corso della trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital ha detto anche che <Dobbiamo usare misure forti e precauzionali>. per evitare una seconda recrudescenza del contagio una volta che sarà terminata la prima ondata dell’epidemia, cosa che sta succedendo in Oriente. <La cosiddetta “fase 2” di convivenza con il coronavirus potrebbe iniziare a metà maggio, anche se al momento non c’è alcuna certezza>.

La riapertura graduale potrebbe, dunque, avvenire nella seconda metà di maggio?. <Se l’andamento non cambia, potrebbe essere, come potrebbe essere prima o dopo – a detto, anche, Borrelli -, dipende dai dati. Al momento la situazione è stazionaria. Dobbiamo vedere quando questa situazione inizia a decrescere. Non vorrei dare delle date, però da qui al 16 maggio potremo aver dati ulteriormente positivi che consigliano di riprendere le attività e cominciare quindi la fase 2>.



