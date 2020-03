Lanterna blu per la giornata mondiale dell’autismo

La Lanterna continua la sua illuminazione artistica per sostenere i temi più importanti: giovedì 2 aprile si illuminerà in blu per la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, in collaborazione con Angsa Liguria.

Oggi martedì 31 marzo, nel rispetto della giornata di lutto per le vittime, solidarietà verso le loro famiglie, per chi coraggiosamente affronta in prima linea questa emergenza, il Complesso monumentale della Lanterna di Genova sospende la pubblicazione programmata dei contenuti di approfondimento sui suoi canali social.

Continua inoltre

COLORA LA TUA LANTERNA

Un invito a tutti i bambini a disegnare e colorare la Lanterna con i colori di speranza e coraggio

L’autore del disegno più votato potrà decidere il colore dell’illuminazione della Lanterna per la sera di lunedì 20 aprile

Mi piace: Mi piace Caricamento...