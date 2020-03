Esce a comprare le sigarette, denunciato dai residenti e sanzionato dalla Polizia

Un altro giovane pizzicato a spasso e ha detto che stava andando in farmacia, ma non aveva ricette con sé (nemmeno dematerializzate)

A seguito della segnalazione di alcuni residenti, le volanti della Questura di Genova sono intervenute in via Cravasco dove un 21enne genovese e cittadino dell’Uruguay di 25 anni erano intenti a fumare seduti su di una panchina in violazione delle norme anti-contagio previste dal D.L 19/2020.

Il 21enne si è giustificato dicendo di essere andato al tabacchino, mentre il 25enne ha tentato la scusa della farmacia senza avere purtroppo con se né medicinali né ricette mediche.

Per lui è scattata la doppia sanzione poiché trovato inoltre in possesso di 2 grammi di Cannabis.

