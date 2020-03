Covid, il virus dilaga nelle residenze per anziani. Domani i test nelle Rsa

Già effettuati i tamponi su alcuni focolai noti nelle case di cura per la terza età. Sono questi test ad aver fatto impennare oggi i dati sui contagiati

Sono 160 i positivi in più rispetto a ieri. Il presidente della Regione Giovanni Toti ha spiegato che il dato si è alzato per la necessità di effettuare i test in alcune residenze per anziani dove si sono verificate decine di decessi in pochi giorni. Nelle Rsa stanno cominciando anche i test seriologici. I tamponi totali sono stati oggi 700.



I positivi sono 249 a Savona, 248 alla Spezia, 234 a Imperia e ben 1095 a Genova, per un totale di 2918 in tutta la Regione.

