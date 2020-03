I sindacati chiedono di chiudere e sanificare la mensa Carige

È questa la richiesta che arriva da Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Fisac Cgil e Uilca Uil <per dare modo alle operatrici del settore di poter tornare a lavorare in tranquillità>

<Le notizie di questi giorni riportate dalla cronaca cittadina per un caso sospetto nella sede di Piazza De Ferrari, seppur non vi sia la conferma del tampone, insieme al fatto che molte persone siano asintomatiche, e quindi inconsapevolmente portatrici di contagio, stanno mettendo in allarme il personale – dicono i sindacati -. La quasi totalità delle banche italiane peraltro ha già provveduto a chiudere il servizio mensa e pertanto non si comprende perché a Genova questo non sia ancora stato fatto. I servizi bancari e assicurativi fanno parte di quelli indicati negli essenziali, ma ciò non significa che la salvaguardia sanitaria del personale possa essere messa in secondo piano. La chiusura del servizio mensa per procedere alla sanificazione garantirebbe la salute non solo delle lavoratrici della mensa, ma anche di quella degli stessi dipendenti di Carige>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...