Pontedecimo, va a rubare ubriaco, fermato dagli agenti con lo spray al peperoncino

È stato anche denunciato per l’inosservanza del decreto contro il contagio

Ieri alle 18.50, in via Anfossi, un 37enne pregiudicato trovato in preda ai fumi dell’alcol, è stato denunciato dalla polizia non solo per l’inosservanza dei divieti anticontagio, ma anche per aver tentato di asportare generi alimentari per un valore di circa 60 euro da due supermercati e per aver opposto resistenza nei confronti dei poliziotti delle volanti che, per placarlo, hanno dovuto usare il capsicum, lo spray al peperoncino. Sanzionato infine, in via amministrativa, per ubriachezza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...