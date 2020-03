Cinghiali alla riscossa nella città liberata dai bipedi – FOTO E VIDEO

All’Expo, a Vernazzola, a Murcarolo, ovviamente sul Righi e nel Bisagno: gli ungulati, grazie agli effetti di decreti statali e ordinanze comunali e regionali contro la diffusione del contagio da coronavirus, ora possono scorrazzare (e non solo) indisturbati

Le poesie della pagina Facebook “Cinghiali per la libertà” raccontano in modo divertente il fatto che gli ungulati stiano prendendo possesso del territorio sgomberato dai bipedi grazie al “decreto coronavirus”. Avvistamenti (dalle finestre) in tutta la città: ieri nella zona vicino all’Expo, da giorni in tutto il levante.

Non si trova sui cartelli

C’è un cinghiale assai speciale

Tra le vie di Quinto al Mare

Questa è proprio Murcarolo

Non c’è colpa e non c’è dolo.

Il cinghiale, non leggero

Cerca gelato da Gaggero.

Ma purtroppo l’ordinanza

Non gli fa riempir la panza

Perciò caro mio cinghiale

Non rischiare di farti male

Torna su per le montagne

Non vogliamo noi magagne

E un avviso ai genovesi

Non rischiate una paresi:

State attenti se guidate

Il cinghiale è assai ingombrante.

Rispettiamo l’animale

Su, in salvo è da portare.

Siam cinghiali

Siamo urbani

Siam cinghiali, liberali.

Nei giorni scorsi, Massimo Besta ci ha inviato foto e video di un cinghiale in spiaggia a Vernazzola.

Questa foto, invece, ci è arrivata dal Bisagno

