Grazie alla Croce Rosa Rivarolese, farmaci a casa in tutta la Valpolcevera

Da lunedì 23 marzo, grazie alla collaborazione tra Croce Rosa Rivarolese e le Farmacie della Valpolcevera, sarà possibile avere la consegna gratuita a domicilio dei famaci su tutto il Municipio V Valpolcevera.

Ecco come fare

Basterà chiamare la propria Farmacia di fiducia, fornire l’ indirizzo, un numero di telefono e verrà confermato l’orario previsto per la consegna.

Il servizio è gratuito e a disposizione di tutti (attivo sul territorio del Municipio V Valpolcevera), per fare in modo di diminuire al massimo le uscite dalla propria abitazione.

<Perciò la cittadinanza è invitata a restare a casa e a contattare direttamente le Farmacie di zona> dicono alla Croce Rosa Rivarolese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...