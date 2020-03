Volontario contrae il virus e fa video in diretta da San Martino: “State a casa”

Si chiama Pierpaolo Zito e fa il volontario nell’ambito di Axia e il soccorritore. È, probabilmente, proprio facendo volontariato che si è preso il coronavirus e ora è nel nosocomio regionale sotto ossigeno. Ha deciso di rinunciare alla propria privacy in un momento così delicato per fare della sua malattia la testimonianza più concreta a favore del rispetto delle misure anti contagio: <Condividete il mio video>

È lui stesso a parlare, in una diretta Facebook: <Ho la febbre a 38 e sono sotto ossigenoterapia. Mi hanno riempito di medicinali, tamponi, iniezioni. Mi hanno detto che fino a lunedì o martedì dovrò rimanere qui. Dai raggi ai polmoni le cose non vanno bene. Il messaggio è: <Statevene e a casa e se vedete qualcuno portatelo a casa. Non è bello, a 38 anni dover combattere tra la vita e la morte . Non nascondo un po’ di emozione e un po’ di paura. Condividete questo messaggio dicendo alle persone che sarebbe il caso non andassero a fare jogging o a girare perché non sanno cosa fare>.

Il suo messaggio di ieri sera ha ottenuto già un migliaio di condivisioni sul social.

<Per ora mi limito solo a dirvi un “grazie di cuore”, per tutto quello che avete fatto per me, per il grande affetto che mi avete dimostrato. – scrive stamattina -. Per le centinaia di persone che da ieri mi chiedono l’amicizia e mi incoraggiano con messaggi privati, per chi ha gli occhi lucidi come i miei da stamani, per chi condivide il mio video che ha fatto più visualizzazioni di un influencer, e scusate il brutto gioco di parole. Mi sono reso conto che i social non sono poi così male. Puoi conoscere persone talmente speciali che molte volte non ti capaciti di comprendere perché le cose in Italia vanno sempre peggio. Penso che sto rispondendo a tutti da ieri sera. Siete la mia forza e in questa battaglia ne ho davvero bisogno. Amici, girate a più non posso il messaggio di RIMANERE A CASA con il mio video di ieri sera>.

