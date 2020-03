Chiuse tutte le attività produttive non essenziali ***

Nuova stretta contro la diffusione del contagio resa nota in serata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte

<Non abbiamo alternative, dobbiamo resistere per noi stessi e per le persone che amiamo> ha detto il premier.



Chiusura dell’intero territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia necessaria a fornire beni e servizi essenziali.

Aperti supermercati, alimentari e beni di prima necessità.

Sarà possibile, per le altre, solo il lavoro in smart working.

<Rallentiamo il motore produttivo del Paese, non lo fermiamo, per poter contenere l’epidemia e ripartire quanto prima – ha detto Conte -. L’emergenza sanitaria sta diventando piena emergenza economica. Lo Stato c’è, lo stato è qui. Il governo interverrà con misure straordinarie per ripartire quanto prima>.

Oggi Milano e Lombardia erano state blindate dalla Regione: chiusi gli studi professionali, fermati i cantieri, vietato praticare sport all’aperto anche da soli. La strada è stata seguita dal Piemonte.

Nella riviera romagnola chiuse tutte le imprese per dare una mano al tentativo di fermare l’epidemia.

Alle 18 Conte aveva avuto un incontro con rappresentanti di imprese e sindacati e discusso anche del protocollo firmato qualche giorno fa per la sicurezza sul lavoro. I sindacati hanno chiesto la chiusura di tutte le attività industriali non essenziali. Confindustria ha chiesto di assicurare la liquidità alle piccole e medie imprese.

