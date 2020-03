San Martino, tamponi a casa a medici, infermieri e oss per averli in servizio al più presto

Secondo test per il personale risultato positivo al primo tampone che è intenzione dell’ospedale riavere nelle corsie non appena sarà guarito

A partire da lunedì è stato attrezzato dal reparto di Gestione del Rischio Clinico e della Qualità del San Martino che permetterà a due infermieri specificatamente formati e attrezzati di DPI (mascherine, occhiali, sopraveste, calzari), di raggiungere le case di medici, infermieri e oss risultati positivi al primo tampone, per una nuova rilevazione.

I due infermieri saranno accompagnati da un autista del servizio interno, anch’esso munito di DPI. <L’obiettivo – dicono all’ospedale – è di constatare l’eventuale negatività dei professionisti, nel rispetto dei tempi della patologia, per riaverli nuovamente in servizio in struttura>.



