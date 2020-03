Ansaldo Energia resterà chiusa fino al 30 marzo

Terminati gli interventi di sanificazione, ma proroga della chiusura <per senso di responsabilità>

Ansaldo Energia ha completato tutte le ulteriori opere di sanificazione dello stabilimento, nel pieno rispetto del Protocollo tra Governo, Confindustria e parti sociali del 14 marzo scorso.

<Pur sussistendo le condizioni per riprendere l’attività produttiva, l’Azienda, con senso di responsabilità verso i suoi lavoratori e il Paese in questo momento di grande difficoltà, ha ritenuto di prorogare la chiusura dell’azienda per un’ulteriore settimana, riavviando la produzione lunedì 30 marzo e contribuendo così a ridurre il numero di persone circolanti – scrive l’azienda in una nota -. L’azienda garantirà la continuità operativa attraverso mirate attività di smart working e con specifiche attività di Service (manutenzione e assistenza) sulle centrali elettriche, per assicurarne la piena operatività, con l’obiettivo di non pregiudicare gli standard di sicurezza e qualità del servizio elettrico nazionale, ancora più importante nella situazione di emergenza in cui si trova il Paese. L’azienda, consapevole della capacità e flessibilità delle sue maestranze, terminata l’emergenza, riprenderà la piena attività garantendo pertanto il rispetto delle consegne contrattualmente previste. Ansaldo Energia ringrazia infine tutti i dipendenti che in questi giorni, con dedizione e senso di responsabilità, hanno operato in stabilimento per le opere propedeutiche alla piena ripresa produttiva in sicurezza>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...