Bucci: “Non più di 25 persone per autobus”. Stop ad attività sportiva solo se lo decide Governo

Il Sindaco: <La media attuale di passeggeri è di 10 o 15>.

Il presidente della Regione Toti: <Le regole ci sono già, per chi vuole rispettarle. Per chi non le vuole rispettare, non c’è regola che valga>

<So che c’è chi dice che con la riduzione del 20% delle corse ci sono i bus affollati. Non è vero – ha detto il Sindaco durante la conferenza stampa quotidiana per fare il punto -. La media è oggi di 10-15 persone. Viene introdotta la regola del massimo di 25 persone a bordo>: dopo un sarà concesso a nessuno di salire affollando il mezzo>.

Rispondendo a una domanda sull’eventuale opportunità di introdurre limitazioni locali aggiuntive (come quelle introdotte dalla Regione Emilia Romagna: stop alla libertà di attività motoria e all’uso delle biciclette per l’attività sportiva), sia Bucci sia il presidente della regione Giovanni Toti hanno detto che si adegueranno, come sempre hanno fatto, alle eventuali decisioni del Governo.

<Se il Governo riterrà opportuno ci adegueremo – ha spiegato Toti -. Se qualche sindaco ritiene di non governare alcune zone del proprio territorio e vorrà introdurre limitazioni, non ci opporremo, ma le regole ci sono, per chi le vuole rispettare. Per chi non le vuole rispettare, non c’è regola che valga>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...