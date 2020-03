Cinque milioni di mascherine chirurgiche per i servizi pubblici

Ordinate dalla Regione. <Si tratta di mascherine chirurgiche – ha detto il presidente Giovanni Toti -. Saranno distribuite ai 234 Comuni del territorio ligure che a loro volta le distribuiranno prima ai lavoratori indispensabili>: polizia locale, autisti dei bus, operatori delle aziende di igiene urbana

<Poi allargheremo la distribuzione alle associazioni di categoria per le attività che restano aperte – ha proseguito Toti -. Gli spedizionieri ci stanno aiutando perché non è facile il trasporto. Ci sono paesi che fermano i carichi e li confiscano piratescamente>.

Si tratta di mascherine chirurgiche. Cosa vuole dire? Lo ha spiegato Toti: <Non proteggono chi le porta, ma le persone che questi si trovano davanti>.

Solo le mascherine FFP2 ed FFP3 proteggono chi le indossa. Non servono per sempre: dopo un certo numero di ore vanno sostituite perché non assolvono più al loro compito.

Toti ha anche detto che è stato aumentato il numero dei tamponi. <La Liguria sta facendo il doppio delle tamponature e, in proporzione col numero degli abitanti, siamo la prima regione d’Italia>.



