Scompare Crovari, l’infettivologo che ha formato generazioni di medici

È mancato nella sua casa di Albaro Pietro Crovari, professore emerito di Igiene e medicina preventiva all’Università di Genova. Aveva 88 anni ed era malato da tempo. Aveva ricevuto la medaglia al merito della Sanità pubblica, era stato a lungo presidente della Società italiana di Igiene e ha formato generazioni di medici

Crovari era nato a Camogli nel 1931. A partire dal terzo anno degli studi universitari, aveva frequentato come allievo interno l’Istituto di Igiene dell’Università di Genova dove aveva preparato la sua tesi di laurea. Aveva conseguito la laurea in medicina e chirurgia Università di Genova nel 1956 con il punteggio di 110/110 con lode. Era stato assistente aiuto presso l’Istituto di Igiene dell’Università di Genova del 1957 al 1972. In questo periodo aveva conseguito la specializzazione in Igiene, la libera docenza in Igiene e la libera docenza in Virologia. Risultato vincitore del concorso nazionale per professore ordinario della disciplina di Igiene, del 1º novembre 1973 era stato chiamato dalla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Genova a ricoprire la cattedra di Igiene (fino al 2006). Del 1980 è stato responsabile del servizio convenzionato di igiene e medicina preventiva dell’ospedale regionale San Martino, anche in questo caso fino al 2006.

