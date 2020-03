iostoacasa, perché voi no? Dalla webcam su Boccadasse si vede il passeggio

La campagna #iostoacasa avviata dalle istituzioni nazionali e locali non deve essere chiara a tutti. Ci segnalano affollamento sulle alture e sulla costa del levante cittadino, dove sono intervenute Polizia di Stato, Polizia locale e Capitanera dal Mare. Dalla webcam di skyline.com puntata su una parte di Boccadasse, alle 17:21 abbiamo visto 5 persone (e un cane).

Rispettare le regole è importantissimo per frenare l’epidemia. Pare, però, che in troppi non lo abbia capito. Non è il pienone della scorsa settimana, ma dalla webcam si nota che la frequentazione è tutt’altro che azzerata.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...