Toti: “Il contagio crescerà almeno fino alla metà della prossima settimana”

Ancora persone in giro per la città. Nuovo appello del presidente della Regione a rispettare il divieto del decreto nazionale. Mancano i dispositivi di protezione personale

La Regione ha acquistando e sta acquistando partite di mascherine e altri dispositivi, che si spera arrivino la prossima settimana.

<Aiutate tutti quelli che portano una divisa, dal camice bianco alle divise delle forze dell’ordine: rispettate le regole. Evitate gli spostamenti inutili, anche quelli che sembrano innocenti come una passeggiata in famiglia, perché poi è difficile stare attenti a cosa si tocca, non toccarsi il naso, la bocca o gli occhi, non avvicinarsi. Cerchiamo di essere molto diligenti. Solo verso la metà della settimana prossima sapremo se quello che stiamo facendo servirà a fare abbassare la curva del contagio. Ce la possiamo fare se siamo tutti quanti allineati>.

