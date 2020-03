Coronavirus, appello per la cultura: in poche ore una raffica di adesioni

Tra i liguri che hanno risposto all’appello degli assessori di 10 città metropolitane: Tullio Solenghi, Gino Paoli, Maurizio Crozza e Carla Signoris, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Dado Moroni, Antonio Ricci, Max Manfredi, Federico Sirianni. Ecco il testo destinato al Presidente del Consiglio

Oltre 150 adesioni di personalità eccezionali in pochissime ore, tra le quali ci sono attori, cantanti, personaggi del mondo dello spettacolo e della moda, registi, giornalisti, scrittori: l’appello per dichiarare lo stato di crisi dell’intero settore culturale pubblico e privato a causa del Coronavirus, lanciato ieri dagli assessori alla cultura delle principali città d’arte italiane, ha riscosso subito un grande successo.

Tra i primi nomi che hanno aderito ci sono Eleonora Abbagnato, Stefano Accorsi, Manuel Agnelli, Luca Argentero, Marco Bellocchio, Massimo Bray, Ascanio Celestini, Giancarlo De Cartaldo, Isabella Ferrari, Nicola Lagioia, Gigi Proietti, Leonardo Ferragamo, Luca Bizzarri, Paolo Sorrentino e moltissimi altri (in allegato l’elenco completo).

L’appello, rivolto al Governo e alla Regioni, chiedeva anche di estendere gli strumenti disponibili di tutela dell’occupazione previsti a tutte le categorie di lavoratori, a prescindere dalle tipologie di contratto di lavoro, e estendere, anche temporaneamente, l’accesso al reddito di cittadinanza ad operatori, con o senza partita Iva, del settore culturale. Lo hanno lanciato gli assessori alla cultura Luca Bergamo (che è anche vicesindaco di Roma), Adham Darawsha (Palermo), Filippo Del Corno (Milano), Eleonora De Majo (Napoli), Barbara Grosso (Genova), Francesca Leon (Torino), Matteo Lepore (Bologna), Paola Mar (Venezia), Paolo Marasca (Ancona), Ines Pierucci (Bari), Tommaso Sacchi (Firenze).

Tra le richieste, anche “introdurre strumenti di tutela nei confronti dei lavoratori di un settore dove il precariato è strutturale, intervenire sul sistema bancario per la sospensione temporanea dei pagamenti del credito a breve e medio termine, ampliare la platea di beneficiari del Fus e emanare norme specifiche per autorizzare gli enti locali ad operare in deroga sull’erogazione di contributi alle attività̀ culturali e la riscossione di oneri e imposte locali”.

