Toti: “Ora servono cassa integrazione per turismo, servizi e cultura e fondo di rotazione per i negozi”

Toti ha anche detto che il trasporto pubblico sarà attivo seppur limitato. Oggi sono già stati ridotti i treni e in parte sostituiti con pullman

<Ci adegueremo a tutto quello che il governo ha voluto decidere. Saranno chiusi gli esercizi commerciali e gli artigiani – ha detto il presidente della Regione -. Non c’è problema dal punto di vista della vita quotidiana: saranno aperti negozi alimentari, farmacie e supermercati. I negozi avevano già cominciato a chiudere per conto loro per mancanza di consumi>.

<È il terzo provvedimento che facciamo pochi giorni, ho già detto quello che penso al Governo. Io dico che il governo avrebbe fatto bene a prenderle in una sola volta. Adesso dobbiamo aspettare gli effetti per non aumentare la confusione nel nostro Paese – ha proseguito -. Aperte le grande industrie e le grandi fabbriche. Resterà aperto, credo, qualche albergo, ad esempio per ospitare quelli che lavorano nei cantieri, compreso quello del ponte Morandi che deve andare avanti>.

