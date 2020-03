ATTENZIONE: A SEGUITO DELL’ASSALTO AI SUPERMERCATI APERTI LA SERA, IL GOVERNO HA SPECIFICATO CHE TRA I MOTIVI DI NECESSITA’ C’È ANCHE LA SPESA ALIMENTARE E CHE QUINDI NON C’È BISOGNO DI ASSALTARE GLI SCAFFALI

Ieri sera anche a Genova molte persone si sono messe in coda (qui, in via Cecchi alla Foce, dove la coda è stata “regolamentare”, con distanza tra le persone in attesa) per fare acquisti ai supermercati

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...