Scuola, sempre più probabile il rientro dopo le feste di Pasqua

Una circolare sospende le riunioni degli organi collegiali fino al 3 aprile

<Nelle istituzioni scolastiche sono sospese tutte le riunioni degli organi collegali in presenza fino al 3 aprile 2020. Si raccomanda di valutare attentamente l’opportunità di mantenere impegni collegiali precedentemente calendarizzati, riducendo allo stretto necessario gli incontri organizzati in via telematica, al fine di lasciare ai docenti il maggior tempo possibile per lo sviluppo della didattica a distanza> questo si legge nella circolare del ministero dell’Istruzione.

Oggi il rientro a scuola è fissato per il 15 marzo, ma col blocco si slitterebbe a lunedì 6 aprile (il 3, compreso bel blocco, è venerdì), pochi giorni prima della pausa pasquale che andrà dal 9 al 14 aprile. C’è anche però chi ipotizza che le chiusure potrebbero protrarsi fino a lunedì 4 maggio.



