Polizia Locale, arrestato il “terrore dei negozi del centro”

Responsabile di almeno sei furti nei punti vendita delle grande catene. Il più delle volte non staccava nemmeno le placche anti taccheggio e fuggiva con quelle attaccate agli oggetti che sottraeva

Il nucleo reati predatori del I distretto territoriale della polizia locale lo ha pizzicato giovedì, allertato dalle guardie del negozio del gruppo H&M. Venerdì, dopo la decisione del magistrato di sottoporlo alla presentazione ad organi di polizia giudiziaria due volte la settimana, è tentato un altro colpo alla Coop di Piccapietra, a poca distanza dal tribunale. Grazie alle telecamere, gli sono stati attribuiti altri 4 furti messi a segno a gennaio e febbraio, commessi in negozi delle grandi catene nazionali e internazionali del centro cittadino. L’uomo, di nazionalità nigeriana, è pluripregiudicato. È stato nuovamente segnalato per l’eventuale revoca delle misure sostitutive ed è stato anche denunciato per l’inosservanza alla legge sull’immigrazione e per il porto di un piccolo coltellino multiuso, forse utile a staccare le placche antitaccheggio.

