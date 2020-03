Funicolare Zecca-Righi, si prolunga la chiusura per lavori di soggetti terzi

Il fermo si è reso necessario per consentire lo svolgimento di alcuni interventi, esterni all’impianto, da parte di terzi per obblighi di messa in sicurezza delle proprietà soprastanti la funicolare nella zona della galleria Carbonara

Amt informa che per cause non dipendenti da AMT e dovute alla prosecuzione non prevista dei lavori di terzi interferenti con la sicurezza della funicolare, la riapertura della Zecca – Righi è posticipata fino a data che verrà comunicata con apposito avviso.

L’azienda ricorda che che il fermo si è reso necessario per consentire lo svolgimento di alcuni interventi, esterni all’impianto, da parte di terzi per obblighi di messa in sicurezza delle proprietà soprastanti la funicolare nella zona della galleria Carbonara.

Continueranno ad essere attivi i servizi bus sostitutivi:

la linea F1 che collega piazza Bandiera al Righi (funicolare) con transito in corso Carbonara, Oregina e via Costanzi;

la linea F2 che collega piazza Bandiera a San Simone con transito in corso Carbonara e via Piaggio;

la linea serale F2/ che raggiunge il Righi (funicolare) transitando da via Carso.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...