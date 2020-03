Meteo Limet, rapido peggioramento con temporali da metà giornata

Meteo Genova: si abbassa di latitudine il flusso perturbato atlantico, ciò permette ad un nuovo e più inciso affondo depressionario di interessare la nostra regione nella giornata di oggi.

Lo dice Federico Imperiale dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: lunedì 2 marzo 2020

Avvisi: per venti forti al largo. Tesi invece sotto costa. Mare molto mosso, specie a levante con mareggiate. Sino ad agitato al largo. Possibilità di rovesci localmente intensi nel pomeriggio sul centro-levante. Quota neve in deciso calo sino ai fondovalli dei versanti padani del centro-ponente nel pomeriggio.

Cielo e Fenomeni: al primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto ovunque con qualche pioggia. Tendenza a peggioramento nel corso della mattinata con precipitazioni sparse sul centro-ponente, in estensione a levante. Dalle ore centrali intensificazioni dei fenomeni con rovesci anche temporaleschi e piogge più consistenti sul settore centro-orientale. Quota neve inizialmente sopra i 1500 metri a levante, 1000-1200 metri a ponente, in calo nel corso del pomeriggio sino ad arrivare localmente in fondovalle nei versanti padani del centro-ponente, in particolare su Val Bormida, Orba, Tanaro, Stura e medio-alta Valle Scrivia. Sino a 1200 o localmente 1000 metri invece su Aveto e Alta Val Trebbia. Nella seconda parte del pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dall’imperiese, con miglioramento in estensione verso il centro-levante in serata.

Venti: tesi da sud ovest a ponente, inizialmente da sud est su centro-levante, ma anche in questi settori in rapida rotazione a sud ovest. Ruotano dai quadranti settentrionali sul settore centrale dalle ore centrali, e nel pomeriggio anche sul resto del ponente, solo in serata invece sul levante. Forti da ovest sud-ovest i flussi al largo.

Mari: molto mosso sotto costa, localmente agitato. Agitato al largo.

Temperature: In calo.

Costa: min +5/+11°C, max: +9/+13°C.

Interno: min -3/+6°C, max: +6/+11°C

