Meteo Limet: peggioramento con possibile nevischio nell’entroterra

Meteo Genova: Due perturbazioni si avvicineranno alla nostra regione nei prossimi tre giorni. La prima ci interesserà tra sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. La seconda, più intensa, nella giornata di lunedì 2 marzo.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: sabato 29 febbraio 2020

Avvisi: Nulla di importante da segnalare.

Cielo e Fenomeni: Nuvolosità in aumento su tutta la regione. In mattinata nuvolaglia irregolare di tipo basso sormontata da uno strato di nubi medio-alte, senza piogge. Cielo velato su Alpi Liguri ed estremo Imperiese. Nel pomeriggio ulteriore infittimento della nuvolosità su tutta la regione con qualche pioggia tra il Savonese di Levante, il Genovese e il Tigullio. Fenomeni più frequenti nelle aree interne. Non si esclude qualche nevicata o nevischio sopra i 1000-1200 metri tra alta valle Scrivia, Val Trebbia e Aveto. Tempo asciutto sui restanti settori regionali.

Venti: Moderati tra sud e sud est con locali rinforzi nel pomeriggio specie sui crinali.

Mari: Generalmente mosso.

Temperature: Minime in lieve aumento, massime in diminuzione.

Costa: min +6/8°C, max: +9/12°C.

Interno: min -3/+2°C, max: +3/7°C

