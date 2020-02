Fermo per mancanza di pilota il reparto volo dei Vvf

Interrogazione di Ardenti (Lega) in consiglio regionale. Pare che il servizio sarà indisponibile per il fine settimana e probabilmente per ulteriori 11 giorni

<L’Usb ieri ha riferito che il direttore regionale dei Vigili del Fuoco ha annunciato che il Reparto Volo VVF Liguria non è operativo per mancanza di pilota. In sostanza, gli elicotteri del 115 restano a terra oggi e domani e “con tutta probabilit࣠il blocco continuerà per ulteriori 11 giorni nel periodo successivo. Si tratta di un fatto grave per cui ho preparato un’interrogazione urgente che lunedì depositerò in Regione Liguria> lo dice il consigliere regionale Paolo Ardenti che accusa il governo Conte.

<Secondo l’Usb – spiega Ardenti – l’elisoccorso dei VVF in Liguria fa ricorso a piloti di altre regioni, che su base volontaria coprono i ‘buchi’ per assicurare tutti i turni del servizio. Il cortocircuito si è creato quando il Ministero dell’Interno il 26 febbraio scorso è intervenuto per annullare la missione, autorizzata il 24, di un pilota proveniente da Como, che avrebbe dovuto assicurare l’operatività in questi giorni. La decisione, ha precisato l’Usb, è stata motivata con riferimento all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri emessa il 23 febbraio sule “Misure urgenti nel contenimento del contagio nei Comuni delle regioni Lombardia e Veneto”. Ordinanza che però riguarda le sole zone rosse. Il sindacato dei VVF si è quindi chiesto cosa c’entri un vigile del fuoco del comando di Como, città che non risulta rientrare in una zona off-limits per il coronavirus. Pertanto, con questo documento intendo chiedere per quali motivi si sia arrivati a questa assurda situazione e, come Lega, ci vogliamo impegnare per il ripristino immediato dell’operatività del Reparto Volo dei VVF in Liguria”.

