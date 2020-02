Dalle 6 alle 6:40 i treni hanno viaggiato solo tra Dinegro e Brignole. Forti disagi per i residenti della Valpolcevera che si sono dovuti riorganizzarsi per effettuare il tragitto, molto più lungo, in bus.

A causare lo stop forzato è stato un guasto. Le corse ora sono regolari e stanno smaltendo i passeggeri che hanno atteso il ripristino.

