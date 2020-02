Chiese aperte, ma stop a messa e catechismo. Funerali e matrimoni solo con parenti stretti

Per la prevenzione del contagio da coronavirus sospesa anche la benedizione pre pasquale delle famiglie. Al confessionale sostituite <meditazione e opere di carità e misericordia>

I vescovi liguri, in ragione dell’ordinanza emanata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, di concerto con il Governo, ​dispongono per quanto attiene al territorio regionale i seguenti provvedimenti:

1. Che le chiese rimangano aperte.

2. La sospensione delle Celebrazioni eucaristiche con concorso di popolo a partire dalla mezzanotte di domenica 23 febbraio fino alla mezzanotte di domenica 1 marzo (termini previsti nell’ordinanza regionale).

3. Che nei locali e nelle opere parrocchiali non si prevedano incontri, iniziative, riunioni (compresa l’attività catechistica), annullando, in ogni caso, eventi precedentemente fissati.

4. Che i funerali e i matrimoni possano essere celebrati soltanto con la presenza dei ​ parenti stretti.

5. Sono, altresì, sospesi convegni e riunioni di formazione a livello diocesano.

6. Le Curie rimaranno aperte al pubblico per erogare i consueti servizi.

7. La sospensione della Benedizione delle Famiglie.

<Ci rivolgiamo ai fedeli insistendo sulla necessità della preghiera affinché il Signore conceda la grazia della guarigione ai malati, consoli il dolore di chi è nel pianto e preservi l’umanità intera dal flagello della malattia e da ogni tribolazione – recita il documento dei vescovi liguri -. Raccomandiamo che, pur nella impossibilità di partecipare alla sante celebrazioni, soprattutto l’inizio della Quaresima, si intensifichi la preghiera e si inizi il sacro tempo penitenziale secondo le indicazione della Chiesa: ascolto della Parola di Dio, astinenza dalle carni e digiuno – secondo le modalità stabilite -, celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, meditazione e opere di carità e misericordia. Esortiamo tutti i presbiteri a celebrare personalmente e quotidianamente la Santa Messa offrendola, in spirituale comunione con tutti i fedeli, con la particolare intenzione (anche con il formulario previsto dal Messale Romano, quando le norme liturgiche consentono) di implorare dal Signore la liberazione da ogni male. Se non vi sarà – come speriamo – un prolungamento della situazione di allarme e cautela si potrà celebrare i l Rito delle Ceneri il primo giorno utile e cioè lunedì 2 marzo prossimo. Accompagnano questo momento di fatica e di preoccupazione con la Benedizione e un augurio di Buona Quaresima>.

