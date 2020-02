Genova Cleaner, domani pulizia della spiaggia di Voltri

L’appuntamento con i volontari è in via Camozzini alle 10 del mattino

Genova Cleaner, la prossima spedizione di pulizia si svolgerà a Voltri domani, domenica 23 febbraio. L’appuntamento sarà alle ore 10 dal capolinea del bus della linea 1, in via Camozzini.

<Puliremo la spiaggia sottostante e in caso di grande partecipazione ci divideremo in gruppi e agiremo su tutte le spiagge – dicono i volontari -. Chiediamo a chi legge di condividere per spargere la voce e coinvolgere più volontari possibile>.

Per ulteriori informazioni: https://linktr.ee/genovacleaner

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...