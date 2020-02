Il segretario Roberto Piccardo del sindacato chiede all’azienda e alla Regione Misure che proteggano i lavoratori>

<Come organizzazione sindacale siamo molto preoccupati per il coronavirus – spiega Piccardo -. I nostri operatori agli sportelli delle biglietterie e gli autisti sono tra i soggetti più esposti a un un’eventuale contagio. Ci stiamo mobilitando con Azienda e Regione per poter mettere in campo delle misure che proteggano i lavoratori>.

