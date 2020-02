Uccide tasso a bastonate nel suo giardino, denunciato da guardia zoofila

Gian Lorenzo Termanini è intervenuto a Sori dove, spiega, ha anche <sequestrato la carcassa del povero animale>

Il mustelide (come lo sono la lontra, il visone, la puzzola, la faina, il furetto, l’ermellino e la donnola) è entrato in un guardino privato ed stato aggredito selvaggiamente a bastonate fino a quando non è morto dal proprietario. Si tratta di un animale carnivoro (non bruca le piante né selvatiche né coltivate) e non fa quindi danni alle colture, ma scava gallerie nel sottosuolo, ma scava elaborati cunicoli nel sottosuolo che possono comunque danneggiare i campi. Non è comunque lecito ucciderlo. <Il tasso è una specie protetta – aggiunge il capo nucleo delle guardie zoofile -. Per questo non si può cacciare e uccidere>.

L’uomo che ha ucciso il mammifero rischiala reclusione da tre a diciotto mesi o una multa da 5.000 a 30.000 euro.

In copertina: foto d’archivio

