Colpo all’anagrafe del Levante, spariti 900 euro

Giallo nella sede di via Nievo. La cifra è stata asportata da due cassette che erano chiuse in cassaforte in zona monitorata con allarme

Il furto è avvenuto ieri. L’allarme è scattato poco prima delle 16. La Polizia locale della centrale operativa, come da protocollo, ha tentato di contattare personale dell’Anagrafe e, non riuscendoci, ha raggiunto telefonicamente un funzionario del Municipio Levante che ha effettuato un sopralluogo non riscontrando anomalie se non il mancato funzionamento dell’allarme sonoro. Per questo ha chiamato i tecnici Aster che hanno notato, come unica anomalia, la necessità di sostituire la batteria-tampone.

Stamattina il personale dell’Anagrafe sì è reso conto del furto. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. Delle indagini si occuperà la Polizia Locale del reparto Giudiziaria.

