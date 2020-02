Stasera trasporto eccezionale per il ponte

Per la serata di oggi è previsto un nuovo trasporto eccezionale diretto al cantiere del nuovo Viadotto Polcevera. Sarà scortato dalla polizia locale

In particolare si tratta di:

– Trasporto di n°3 conci da “Banchina Ansaldo” a cantiere di Ponente con partenza alle ore 22:00 di Giovedì 20/02/2020

I conci, caricati su appositi carrelli stradali, si muoveranno partendo dalla banchina AEN seguendo l’asse: Via della Superba – via Tea Benedetti – via Renata Bianchi – via Perini – ingresso in cantiere.

I convogli saranno scortati da pattuglie della Polizia Locale e vetture di supporto tecnico.

La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli da personale di Polizia Locale.

