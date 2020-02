Asilo della Maddalena di nuovo al freddo da venerdì scorso

Nuovi problemi al riscaldamento nella struttura del centro storico dedicata ai più piccoli che già qualche tempo fa era rimasta a lungo al gelo. Il Pd presenta un emendamento al Bilancio per chiedere l’implementazione del personale dell’Ufficio Calore del Comune

<Si tratta di una situazione inaccettabile, che stiamo denunciando ormai da mesi, di fronte alla quale l’amministrazione Bucci sembra totalmente incapace di trovare una soluzione efficace e duratura – dicono al gruppo consiliare Pd del Comune -. Non possiamo rimanere indifferenti a un problema ormai diffuso in tutta la città e che mette a rischio il buon lavoro degli insegnanti e la salute dei bambini. Per questo motivo presenteremo, in sede di discussione di Bilancio, un ordine del giorno per richiedere una implementazione del personale degli uffici comunali preposti alla manutenzione degli impianti di riscaldamento delle scuole>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...