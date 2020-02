Meteo Lomet, piovaschi in serata. Venerdì e sabato bel tempo

Meteo Genova: Una veloce ondulazione atlantica determinerà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione nella giornata di giovedì 13 febbraio. In serata arriverà anche qualche piovasco a levante. Bel tempo venerdì e sabato.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 13 febbraio 2020

Avvisi: Venti tesi di Libeccio tra il pomeriggio e la serata.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nuvolosità in aumento specie dal Savonese di levante verso est; si tratterà di nubi basse sormontate da velature in quota senza precipitazioni; cielo velato su Savonese di Ponente, Imperiese e versanti padani centro-occidentali con il sole che apparirà come dietro un vetro smerigliato. Nel pomeriggio e soprattutto in serata comparsa di qualche rovescio nelle zone interne del levante con probabile interessamento a tratti della sottostante fascia costiera. Asciutto dal genovese di ponente verso ovest con belle schiarite tra Imperiese, Savonese e versanti padani centro-occidentali.

Venti: Al mattino moderati da sud est a levante, deboli variabili altrove. Generale rotazione e rinforzo da sud-ovest su tutta la regione nel pomeriggio e in serata.

Mari: Da mosso a molto mosso, localmente agitato al largo in serata.

Temperature: In generale diminuzione

Costa: min +8/10°C, max: +12/15°C.

Interno: min -1/+5°C, max: +11/14°C.

