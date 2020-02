Coronavirus: può rimanere infettivo fino a 9 giorni sugli oggetti

Ma basta una disinfezione a base di alcool, candeggina o acqua ossigenata per cancellarlo. Lo prova uno studio pubblicato sul Journal of Hospital Infection

Le strategie di contenimento della diffusione del virus, alla lice della mancanza di un vaccino e a epidemia in corso, sono fondamentali per il contenimento del contagio.

L’analisi è stata effettuata per affinare le strategie di inattivazione con agenti biocidi per la disinfezione chimica nelle strutture sanitarie. Sono stati i ricercatori della tedesca University Medicine Greifswald a mettere in rete le informazioni e gli studi sul tema, ben 22, che rivelano come i coronavirus umani [sindrome respiratoria acuta grave (Sars), della sindrome respiratoria del Medio Oriente (Mers) o i coronavirus umani endemici (HCoV)] possano persistere su metallo, vetro o plastica fino a 9 giorn. Basta un minuto, invece per disinfettare le stesse superfici con alcol etilico (etanolo al 62-71%), acqua ossigenata (perossido di idrogeno allo 0,5%) o candeggina (ipoclorito di sodio allo 0,1%).

In copertina: gli scanner termini a Fiumicino anche per i passeggeri dei voli nazionali

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...