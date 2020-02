Riattivata la metro su tutta la linea. Salta la stazione di Sarzano

La stazione Sarzano-Sant’Agostino sarà riaperta domani in mattinata. La causa del problema è stata un guasto importante alla cabina elettrica proprio in quella stazione che ha causato la mancanza corrente da poco prima fino a De Ferrari

<Con la corsa delle ore 20.04 da Brignole la metropolitana riprende servizio sull’intera tratta da Brignole a Brin, non verrà però effettuata la fermata di Sarzano – spiega un messaggio di GenovaAllert, la messaggeria del Comune su Telegram -. Presso la stazione di Sarzano sono, infatti, ancora in corso gli interventi di ripristino; la stazione verrà riaperta nel corso della mattinata di lunedì 10 febbraio>. Non si sa ancora se si potrà ripristinare la fermata per le prime corse. Ne daremo comunque notizia domattina. I tecnici continueranno a lavorare per tutta la notte. Il servizio, oggi, è stato garantito solo tra Brin e San Giorgio.

