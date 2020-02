Lascia libero pitbull che morde una donna, 58enne denunciato

L’animale è stato sequestrato e portato al canile. La donna ha riportato ferite che guariranno in 15 giorni

I Carabinieri di Camogli, a conclusione di attività di indagine scaturita da una denuncia-querela sporta da una ventiquattrenne, hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali colpose e omessa custodia di animali” un 58 enne di Camogli, gravato da pregiudizi di polizia. L’uomo, in prossimità della sua abitazione, lasciava libero il proprio cane di razza pitbull che aggrediva la ragazza cagionandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Successivamente, il molosso, è stato sottoposto a sequestro sanitario da personale specializzato dell’ASL 3 genovese e affidato al canile di Genova.

In copertina: foto d’archivio

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...