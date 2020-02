È arrivato sul mezzo della linea 13 in via Turati in evidente strato di ebbrezza, molestando i passeggeri. Era destinatario di un divieto di accesso alle aree urbane del centro cittadino

È arrivato ieri in via Turati, tra Expo e centro storico, a bordo di un bus della linea 13. Era ubriaco e molesto. Sottoposto a controllo dal Nucleo Radiomobile, è stato denunciato perché non avrebbe potuto accedere al centro cittadino (misura valida fino a ottobre) e per lo stato di ebbrezza.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...