Per protestare della lunga attesa distrugge una vetrata del pronto soccorso

Ha tirato un porta ombrelli contro il bancone. Denunciato per danneggiamento

Nei giorni scorsi, uno sconosciuto, mentre si trovava all’interno del “triage” dell’ospedale di Lavagna, a seguito di un dissidio scaturito per motivi riguardanti l’attesa per una visita, ha lanciato un porta ombrelli contro la vetrata del banco, incrinandola. Il personale ha chiamato il 112 ed è giunto sul posto un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di S. Levante, che, dopo averlo identificato in R.T. 48 enne di Chiavari, gravato da pregiudizi di polizia, lo ha denunciato per “danneggiamento”.

