Leonardo, Municipio Medio Ponente “con i lavoratori”

Il presidente Mario Bianchi: <Le Rsu chiedono di avere chiarezza sullo sviluppo industriale della cyber security che nel mondo deve competere con colossi del campo specifico impiegando numeri consistenti di lavoratori e una piccola realtà verrebbe schiacciata>

Il Consiglio di Municipio VI Medio Ponente ha ricevuto le RSU unitarie dei lavoratori Leonardo per ascoltare dalle loro parole le preoccupazioni sulla tenuta industriale della loro fabbrica sul nostro territorio. <Ricordando che Leonardo ad oggi impiega 1700 lavoratori diretti e molti indiretti – Mario Bianchi, presidente Municipio VI Medio Ponente e Mauro Montauti, capogruppo Pd nello stesso Municipio -, la loro mobilitazione è contro la volontà del management di portate la BU Automazione fuori dal perimetro di Leonardo. Le RSU chiedono di avere chiarezza sullo sviluppo industriale della Cyber Security che nel mondo deve competere con colossi del campo specifico impiegando numeri consistenti di lavoratori e una piccola realtà verrebbe schiacciata. Altresì chiedono la difesa dei prodotti del sito genovese>.

Bianchi, ricordando che nel Medio Ponente risiede la Genova industriale e che sempre ha difeso il suo tessuto produttivo (Fincantieri, Piaggio) ha ribadito che il Municipio sarà a fianco dei lavoratori e sarà in prima fila in tutte le scelte di lotta che le RSU vorranno attuare.

