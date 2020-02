Comitato Autostrade chiare, il 15 febbraio manifestazione in piazza

Appuntamento sabato 15 febbraio, dalle 15, in largo Pertini

<Vorremmo parlare con tutti voi – si legge sulla pagina del gruppo -. Sarà un’occasione per capire quanto siamo disposti ad impegnarci per un bene comune, per noi stessi e per i nostri figli. La nostra esperienza in questo gruppo ci ha dato l’opportunità di capire lo stato fatiscente di molti viadotti autostradali e gallerie, e di conoscere persone che col loro dolore ci hanno fatto comprendere cosa dobbiamo evitare e cosa dobbiamo raggiungere. Esiste un comitato, esiste un qualcosa che può mettersi in gioco. Non aspettatevi promesse da qualcuno, ma combattete per realizzare ciò che vorreste vi fosse promesso: sicurezza e giustizia>.

