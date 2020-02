A26: i Tir devono uscire e rientrare a Masone, ma imboccano la Statale. Caos sul Turchino

L’Unione dei comuni della Valli Scrivia, Orba e Leira chiama la Polizia stradale. Il sindaco di Masone Piccardo: <Alcuni camion non hanno rispettato la segnaletica rientrando dopo la rotonda e si sono infilati nella strada verso Voltri>. Il caso è terminato solo quando è arrivata la pattuglia della Polstrada a regolare il traffico indicando di prendere di nuovo l’autostrada

A chiarire cosa è accaduto è stato, verso le 23, il sindaco di Masone e vice presidente dell’Unione Enrico Piccardo che è andato sul posto: <Aspi sta effettuando interventi tra il casello di uscita e quello di entrata di Masone, in direzione sud – ha scritto sulla pagina dell’Unione dei Comuni -. Quindi i mezzi pesanti hanno indicazione di uscire, percorrere la rotonda e rientrare in autostrada nella medesima direzione, oltrepassando così il suddetto cantiere, fino alle 6 di domattina. Abbiamo segnalato alla Polizia stradale che alcuni tir non si stanno attenendo a quanto indicato loro dalla segnaletica (da lì i mezzi lungo la strada del Turchino). Stanno mandando una pattuglia a verificare>.

La Polstrada è arrivata e, insieme a personale di autostrade, ha indicato ai camionisti la strada. Per diverso tempo, però, in precedenza, parecchi Tir si sono buttati sulla strada del Turchino, di notte (quindi con scarsa visibilità), con mezzi enormi rispetto alla strada.

