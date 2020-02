Inventano falso negozio online su Facebook e truffano decine di persone. Denunciati in 5

A denunciare di aver subito la truffa è stato un genovese. I carabinieri hanno poi scoperto che in molti, non solo a Genova, erano caduti nel tranello

I carabinieri della stazione di Molassana, al termine di un’attività d’indagine, hanno denunciato 5 persone di origine napoletana, di età compresa tra 20 e 38 anni, tutti pregiudicati, ritenuti responsabili a vario titoli di “truffa aggravata, ricettazione e impiego di denaro di provenienza illecita”. Una di questi, una donna, lo scorso mese di febbraio 2019, mediante artifizi e raggiri vari, aveva indotto, un genovese di 32 anni, ad effettuare una ricarica di 70 euro, sulla sua carta Post-pay evolution, in relazione all’acquisto di due magliette, mai consegnate, messe in vendita sul social network “Facebook”, su una pagina che evocava l’esistenza di un negozio di abbigliamento on-line (in realtà inesistente), realizzata per indurre in errore un numero imprecisato di soggetti. Da più approfonditi accertamenti, è emerso che sulla medesima carta post-pay, sempre nello stesso mese di febbraio dello scorso anno, erano state effettuate ulteriori ricariche, relative a truffe con analogo “modus operandi”, poi convogliate su 4 carte post-pay, intestate ai soggetti, deferiti per “impiego di denaro di provenienza illecita”.

