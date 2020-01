Preso il camorrista evaso da un permesso premio a Genova

Era uno dei tre evasi dal carcere di Marassi dopo permessi premio. Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria: <Bisogna ripensare il sistema dei permessi a chi ha commesso reati gravi>

È stato riacciuffato ieri dalla Squadra Mobile di Napoli, Daniele Scognamillo 45 anni, il detenuto affiliato al clan della Camorra “Grimaldi” , evaso il 21 dicembre scorso non rientrando a Marassi , dopo la concessione di un per- messo premio. <È stato arrestato durante un blitz della Polizia di Stato all’interno di un’abitazione dopo una complessa indagine – commenta Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Polizia Penitenziaria -. Almeno uno dei tre evasi da Marassi è stato riacciuffato ed è tornato in carcere. Era scomparso dopo alcuni giorni passati in famiglia, con un permesso premio, presso Casa Mandela a Genova. L’uomo era in carcere dal 2003 e avrebbe avuto il fine pena nel 2024.>

<Proprio dalla nostra città – aggiunge Pagani – bisogna ripensare a valutare bene i pareri nei confronti di detenuti con gravi condanne, come l’associazione a delinquere, personaggi pericolosi che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e soprattutto rischiano di andare a rinvigorire i clan il rinvigorimento dei clan. Il sistema va rivisto>.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...