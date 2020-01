Sconto in autostrada per i lavori Anas, ma è automatico solo col Telepass

Intanto sono state programmate nuove chiusure per la stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Livorno. Chiusure anche per il tratto compreso tra Recco e Rapallo

Accordo tra Aspi, Anas, Telepass e i Comuni di Sestri Levante e Lavagna che permetterà di compensare in parte i disagi degli utenti per i lavori in Aurelia che dureranno fino al 23 maggio. I veicoli di classe A e B in transito sull’A12 con entrata in autostrada al casello di Lavagna e uscita a casello di Sestri Levante e viceversa godranno di una riduzione del 30% del pedaggio autostradale. Chi paga col Telepass Gode subito dello sconto. Gli altri dovranno spedire ogni scontrino ad Autostrade per l’Italia per ottenere i soldi indietro.

Intanto sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell’ambito del programma di ispezioni delle opere d’arte programmate nel mese di gennaio, in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa l’uscita della stazione di Sestri Levante, per chi proviene da Livorno. Di conseguenza, sarà chiuso l’accesso all’area di servizio “Riviera nord”, situata nel tratto compreso tra Sestri Levante e Lavagna, verso Genova.

In alternativa si potrà uscire alla stazione autostradale di Lavagna.

I veicoli in entrata a Sestri Levante, verso Genova, potranno regolarmente accedere all’area di servizio “Riviera nord”.

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, nell’ambito del piano di ispezioni delle gallerie programmate nel mese di gennaio (in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli), sarà chiuso il tratto compreso tra Recco e Rapallo, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-verso Sestri Levante, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 gennaio, con orario 22:00-6:00;

-verso Genova, nelle due notti consecutive di venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio, con orario 22:00-6:00.

