Anche stamattina code sulla A26 tra Ovada e Masone, sulla A10 in direzione dell’uscita Genova aeroporto e sulle strade urbane. Sopraelevata rallentata dall’altezza di Caricamento in direzione Ponente fino all’uscita di via di Francia/casello Genova ovest.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...